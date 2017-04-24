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صور| تنفيذ 149 قرار إزالة بالإسكندرية

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نفذت إدارة حي العامرية في الإسكندرية، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، مساء اليوم الاثنين، عدد من قرارات الإزالة  لإشغالات الباعة الجائلين في نطاق الحي.

وقال اللواء أحمد بسيوني، رئيس حي العامرية أول، إن الحملة تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، حيث أسفرت عن تنفيذ عدد ١٤٩ قرار إزالة، ورفع كافة إشغالات الطريق والباعة الجائلين بنطاق حي العامرية بما يشمل شارع الجمهورية ، وتفرعاته وميدان الجمهورية، حول أسوار مربع المدارس وسور المطاحن، وكذا شارع سوق الغنم وموقف الأتوبيس القديم وامتداد شارع البردويل.

وأضاف أن الحملة تمت بحضور اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وحكمدار غرب الإسكندرية، وقوات الأمن، والجهات المعنية، مبينا أنها لاقت استحسان كبير من قبل المواطنين وذلك بعد التمكن من إزالة كافة الإشغالات المخالفة وفتح طرق كانت مغلقة لعدة سنوات، مما أدت إلى رفع المعاناة عنهم والسيولة في الحركة المرورية.
 

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