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داليا زيادة عن «هيومن رايتس ووتش»: اليد المحركة لجماعة الإخوان

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داليا زيادة عن «هيومن رايتس ووتش»: اليد المحركة لجماعة الإخوان داليا زيادة عن «هيومن رايتس ووتش»: اليد المحركة لجماعة الإخوان

التحرير

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قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الحرة، مساء الإثنين، إن منظمة «هيومن رايتس وواتش» تقوم بحملات ممنهجة ضد ، مؤكدةً أنها اليد المحركة لجماعة الإخوان.

وأَضافت زيادة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية «تِن»، أن المنظمة قامت بالتلاعب في الاتفاقية الأمنية التي تم الاتفاق عليها من الجانبين المصري والألماني، مشدّدة على أنها تسعى إلى عدم وصول مصر إلى إعلاء سيادة قانونها.

وأكدت أن هناك حالة تربص بمصر من قِبل المنظمات الدولية التي تدافع على حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس.

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التحرير

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