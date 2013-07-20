6 أسباب تؤدى إلى إصابة الطفل بنزيف "الرعاف"

قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن مرض نزيف الأنف "الرعاف" لدى الأطفال، من الأمراض التى يكثر انتشارها لدى الأطفال من سن 3 - 10 سنوات ومن المطمئن أن نسبة حوالى 90% من الحالات المرضية لدى الأطفال لا تمثل خطراً على الأطفال بصفة عامة.

وأضاف أنه يمكن تحديد أهم الأسباب والعوامل التى تساعد على إصابة الأطفال بنزيف الأنف فى عدة أسباب:

1 ـ شدة وارتفاع درجة حرارة الجو فى فصل الصيف، مما يتسبب فى تمدد الأوعية الدموية بالأنف للأطفال وجفاف الغشاء المبطن للأنف.

2 ـ هناك بعض الأطفال الذين يعانون أورام بالأنف، سواء كانت أورام حميدة أو خبيثة، علماً بأن الورم الحميد الليفى يحدث لدى الأولاد الذكور فقط فى سن البلوغ ولا يحدث للإناث.

3 ـ قد ينزف الطفل من تلقاء نفسه بسبب وضع إصبعه فى أنفه باستمرار

4 ـ بسبب اصطدام أنفه بأى جسم أثناء اللعب أو الجرى.

5 ـ كذلك يمكن أن يصاب الطفل بنزيف الأنف نتيجة ضعف شعيرات الأنف بسبب عوامل وراثية عن طريق احد الأبوين.

6ـ كما قد ينزف أنف الطفل نتيجة وضع أى جسم صلب داخل فتحة الأنف، مما يتسبب فى جرحها من الداخل وحدوث نزيف.