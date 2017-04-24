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فيديو| حسام حسن: «لو عندي ربع إمكانيات الأهلي هاخد الدوري من بدري»

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فيديو| حسام حسن: «لو عندي ربع إمكانيات الأهلي هاخد الدوري من بدري» فيديو| حسام حسن: «لو عندي ربع إمكانيات الأهلي هاخد الدوري من بدري»

التحرير

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري: «لو فريقي يملك ربع الإمكانيات الموجودة في الأهلي والزمالك، هاخد بيها الدوري من بدري قوي».

وأضاف حسن، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب مباراة والمصري، اليوم الإثنين، أن الأهلي بالتحديد يتعاقد مع أفضل اللاعبين، وأعلاهم سعرًا، ومع ذلك يصرح مدرب الفريق الأحمر، أنه بحاجة إلى 6 لاعبين، معلقًا: «يبقى أنا محتاج فرقة».

وتغلب الزمالك على المصري، بهدف دون رد، أحرزه النجم محمود عبد الرازق «شيكابالا»، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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