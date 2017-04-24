المباراة الـ100 وعودة الأباتشي.. أبرز أرقام لقاء الزمالك والمصري

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تغلب فريق نادي الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب، في إطار الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن أبرز مشاهد المباراة، تسجيل قائد القلعة البيضاء، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، حيث عاد اللاعب للتسجيل بعد صيام دام 141 يومًا، منذ ديسمبر الماضي، كذلك أصبح الأباتشي أكثر اللاعبين مساهمة في أهداف الزمالك هذا الموسم في الدوري المصري، فقد سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

أيضًا وصل أحمد الشناوي، حارس المرمى، وطارق حامد، لاعب الوسط، للمباراة رقم 100 مع الفارس الأبيض.

هزيمة اليوم للمدير الفني لفريق المصري، حسام حسن، هي السادسة له أمام الزمالك، من 8 مباريات خاضها أمام القلعة البيضاء، فاز مرة وحيدة وتعادل في أخرى.

واستطاع الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، الأسبوع الماضي، كما أن هذه المباراة الـ54 التي يستطيع فيها الزمالك الحفاظ على نظافة شباكه أمام المصري.