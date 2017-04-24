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عامر حسين يعلن موعد انتهاء بطولة الدوري وانطلاق الموسم الجديد

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عامر حسين يعلن موعد انتهاء بطولة الدوري وانطلاق الموسم الجديد عامر حسين يعلن موعد انتهاء بطولة الدوري وانطلاق الموسم الجديد

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أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز لموسم 2016/ 2017، موضحًا أن البطولة ستختتم في منتصف يوليو المقبل، وأنه سيعلن جدول الأسابيع المتبقية عقب قرعة بطولة دورى أبطال إفريقيا للأندية.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، مع برنامج "مسا "، عبر محطة "راديو مصر"، أن بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، قد تنطلق في منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيعقد جلسة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، وهاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، لتحديد موعد انطلاق المسابقة.

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