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حسام حسن يدخل في مشادة لفظية مع جماهير الزمالك

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حسام حسن يدخل في مشادة لفظية مع جماهير الزمالك حسام حسن يدخل في مشادة لفظية مع جماهير الزمالك

التحرير

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دخل حسام حسن، المدير الفني لفريق النادي المصري، في مشادة لفظية مع جماهير المتواجدين بملعب المباراة، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى الممتاز، وانتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وردد جمهور الزمالك بعد المباراة عبارات ضد حسام حسن مثل: "يا حسام أرفع أيدك الزمالك هو سيدك"، ليتوجه إليهم المدير الفني للمصري ويدخل معهم في اشتباك لفظي.

كان الزمالك نجح في تحقيق الفوز الثانى على التوالي بمسابقة الدوري أمام نظيره المصري بهدف وحيد أحرزه شيكابالا بالدقيقة 10، بعد خطأ أحمد عبد الفتاح حارس الفريق البورسعيدي، وذلك بعد سلسلة من هزائم الأبيض.

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التحرير

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