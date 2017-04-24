الأزهر يشكل لجنة لمراجعة مناهج المرحلة الثانوية بالعراق

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تشكيل لجنة لدراسة المناهج التي تُدرس في المرحلة الثانوية، والتابعة لديوان الوقف السني العراقي بما تتلائم مع مناهج الأزهر.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، الدكتور صديق خليل صالح، عميد كلية الإمام الأعظم بدولة العراق، والدكتور إحسان علو حسن، مدير إدارة التعليم الديني والدراسات الإسلامية بالمدارس الثانوية، والدكتور باسم عبد الله، ممثل ديوان الوقف السني بالقاهرة.

تناول الاجتماع محاور عدة، منها إشراف قطاع المعاهد الأزهرية على وضع مناهج دينية معتدلة ووسطية كتلك التي يدرسها الأزهر الشريف في معاهده.

وأكد الوفد أن الأزهر في عروق ودماء أبناء العراق لما يتميز به من حفظه للتراث وتطور مناهجه طبقًا للعصر الذي نعيشه.