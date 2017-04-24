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سائق يهشم رأس عامل في البدرشين بسبب "ركنة"

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سائق يهشم رأس عامل في البدرشين بسبب "ركنة" سائق يهشم رأس عامل في البدرشين بسبب "ركنة"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

كاد عامل أن يفقد حياته على يد سائق بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على توقف سيارة أمام محل الأول، فتعدى عليه السائق بحجر، محدثا إصابته بنزيف بالمخ.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من مستشفى الحوامدية العام بوصول سامح أحمد عبد القوي 27 عاما، عامل، مصابا بنزيف بالمخ.

وكشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وسائق يدعى "أحمد. م"، 30 عاما؛ بسبب إيقاف الأخير لسيارته أمام محل عمل المصاب، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها السائق على العامل بحجر محدثا إصابته.

وتمكن العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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