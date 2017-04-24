ضبط 3 منتمين للإخوان بحوزتهم منشورات تحريضية في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز المنصورة، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة منتمين للإخوان، في قرية سللنت، وبحوزتهم منشورات تدعوا لاستهداف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة وإثارة الفوضى.

وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لجهاز الأمن الوطني كشفت عن تحركات تهدف إلى نشر فكر الجماعة المحظورة، تورط فيها "س. م.ح" 54 سنة - موظف أمن بإدارة غرب المنصورة التعليمية، و"ا. ع. ش" 43 سنة - مشرف صحافة بالتربية والتعليم، و"ه. ش. ع" 59 سنة - مراجع حسابات بشركة الكهرباء، يقيمون بقرية سللنت التابعة لمركز المنصورة.

وبتشكيل حملة مكبرة، استهدفت منازل المتهمين من قبل ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد رامي الطنطاوي رئيس المباحث، وضباط جهاز الأمن الوطني، وجرت مداهمة تلك المنازل، حيث ضُبط المتهمين الذي عُثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي "بي سي، ولاب توب"، وهواتف نقالة تحوي رسائل تحريضية ضد الدولة، ومنشورات تهدف لنشر أفكار الجماعة المحظورة، وأوراق تنظيمية.

حرر المحضر اللازم، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية.​