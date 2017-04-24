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فيون بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة الفرنسية: لن أقود "الجمهوريين" في الانتخابات البرلمانية

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فيون بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة الفرنسية: لن أقود "الجمهوريين" في الانتخابات البرلمانية فيون بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة الفرنسية: لن أقود "الجمهوريين" في الانتخابات البرلمانية

مصراوي Masrawy

المرشح المحافظ فرانسوا فيون

باريس - (د ب أ):

قال المرشح المحافظ فرانسوا فيون الذي خسر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أجريت، أمس الأحد: "لن أقود حزب الجمهوريون في الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل"، مضيفًا: "هذه المعركة بين أيديكم الآن، لم يعد لدي تفويض لخوضها معكم".

وأعرب فيون - الذي يقود حزب الجمهوريون الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط - عن تأييده لمرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون من أجل منع فوز مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية التي تنتمي إلى تيار اليمين المتطرف.

وأضاف: "ما زلت اعتقد أن خطنا السياسي - الذي يجمع بين الحرية والسلطة والتقاليد والحداثة والوطنية وأوروبا - هو ما يريده الكثير من الفرنسيين".

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