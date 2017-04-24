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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً وعدم تكراره في المستقبل

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر

صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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