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تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يعتذر لاسرائيل

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تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يعتذر لاسرائيل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يعتذر لاسرائيل

قالت قناة التلفزيون العاشرة العبرية نقلا عن وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون قوله، بأن تنظيم الدولة الاسلامي، المعروف باسم “داعش”كان قد أطلق النار باتجاه اسرائيل في الجولان، عن طريق الخطأ مرة واحدة فقط  ثم اعتذر على الفور، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

واضاف يعالون في معرض تعليقه على حادثة اطلاق النار في الجولان ليل يوم الجمعة الماضي ، حيث تم سقوط ثلاث قذائف صاروخية من سوريا داخل الاراضي الواقعة تحت سيطرة اسرائيل في هضبة الجولان، بأن “أغلب حالات إطلاق النار كانت تحصل من أراضي تقع تحت سيطرة الجيش السوري”، وأشار إلى أن مرة الوحيدة التي تم فيها اطلاق النار من قبل داعش، عن طريق الخطأ وقد اعتذر فورا.

وخلال حديث يعالون كانت ايران هي المتهمة في شن هجمات ضد اسرائيل وأكد على أن داعش لم تطلق النار ضد اسرائيل ولا مرة واحدة سوى تلك التي حدثت بطريق الخطا واعتذرت عنها فورا، وانما ايران كانت هي دائما من تطلق النار باتجاه اسرائيل.

 

 

المصدر : فايف

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