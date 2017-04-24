فستان دوللي شاهين وظهور أحمد شاكر.. أبرز لقطات حفل تنصيب سفراء النوايا الحسنة

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احتفل المنتدى العربى للسلام بتكريم وتنصيب بعض النجوم من سفراء النوايا الحسنة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلطان آل سعود، وسمو الشيخ دعيج بن خليفة الصباح، وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني من بينهم فيفى عبده، وماجد المصرى، وأحمد شاكر، وحليمة بولند.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالاحتفال خلال التقرير التالى.

- دوللى شاهين بفستان جرىء

أثارت الفنانة دوللي شاهين الكثير من الجدل بسبب حضورها المنتدى العربي للسلام بتكريم وتنصيب بعض النجوم من سفراء النوايا الحسنة، بملابس جريئة، حيث اعتبر الكثيرون أن ما ارتدته لا يتناسب أبداً مع طبيعة المناسبة التي دعت إليها.

- فستان فيفي عبده يغضب جمهورها

لم يقتصر الأمر على الفنانة دوللى شاهين فقط، لكن نال فستان الراقصة والفنانة فيفي عبده نصيبه من الانتقادات، حيث ظهرت عبده خلال الحفل، مرتدية فستانا طويلا باللون البنفسجي الفاتح، لكنه كان عاري الصدر، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات.

- حليمة بولند

لفتت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أيضًا الأنظار بقصة شعرها القصير في حفل تنصيب بعض النجوم من سفراء النوايا الحسنة، حيث فضلت ارتداء فستان أبيض مقفول من أعلى.

- ظهور الفنان أحمد شاكر بعد غياب

حرص الفنان أحمد شاكر على حضور أيضًا حفل تنصيب بعض النجوم من سفراء النوايا الحسنة، ويعتبر ذلك الظهور هو الأول بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.