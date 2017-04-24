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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: أجواء العمل الجيّدة ضرورية، ذلك بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، ولا تلتفت إلى من يحاولون وضع العصي في الدواليب

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، فاستفد من ذلك قدر المستطاع

صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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