أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حقيقة تنقل بابا الفاتيكان في سيارة مصفحة خلال زيارته لمصر

Google+ Print
حقيقة تنقل بابا الفاتيكان في سيارة مصفحة خلال زيارته لمصر حقيقة تنقل بابا الفاتيكان في سيارة مصفحة خلال زيارته لمصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن  جريج بورك، المتحدث باسم بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أن شعار رحلة البابا إلى المقررة يومي 28 و29 إبريل الجاري، سيكون "بابا السلام في مصر السلام".

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى أن البابا يرغب في بعث رسالة سلام من مصر إلى جميع دول العالم، موضحا أنه أكد مرارا تصميمه على زيارة مصر على الرغم من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي حدثت ضد كنيستي مارمرقس ومارجرجس في الإسكندرية وطنطا.

ونوه، بأن البابا ليس قلقا من الوضع الأمني في مصر، لافتا إلى أنه لن يستخدم سيارة مصفحة خلال زيارته، وستكون فقط مغلقة، مختتما "لا داعى لأي خوف في مصر بشأن الدواعي الأمنية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر