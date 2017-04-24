حقيقة تنقل بابا الفاتيكان في سيارة مصفحة خلال زيارته لمصر

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أعلن جريج بورك، المتحدث باسم بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أن شعار رحلة البابا إلى مصر المقررة يومي 28 و29 إبريل الجاري، سيكون "بابا السلام في مصر السلام".

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إلى أن البابا يرغب في بعث رسالة سلام من مصر إلى جميع دول العالم، موضحا أنه أكد مرارا تصميمه على زيارة مصر على الرغم من الهجمات الإرهابية الأخيرة التي حدثت ضد كنيستي مارمرقس ومارجرجس في الإسكندرية وطنطا.

ونوه، بأن البابا ليس قلقا من الوضع الأمني في مصر، لافتا إلى أنه لن يستخدم سيارة مصفحة خلال زيارته، وستكون فقط مغلقة، مختتما "لا داعى لأي خوف في مصر بشأن الدواعي الأمنية"