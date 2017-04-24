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«عاشور» يناقش أزمة الإدارات القانونية مع «محامي الأوقاف»

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«عاشور» يناقش أزمة الإدارات القانونية مع «محامي الأوقاف» «عاشور» يناقش أزمة الإدارات القانونية مع «محامي الأوقاف»

التحرير

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استقبل سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، وفدا من محامي الإدارات القانونية بهيئة الأوقاف، الذين تقدموا بشكوى بشأن رفض مقرر لجنة الإدارات القانونية بالهيئة تطبيق المادة 13 من قانون الإدارات القانونية، والخاصة بضم مدة الخبرة العملية للمحامين.

وطالب محامو الهيئة في مذكرتهم، بإحالة مقرر لجنة الإدارات القانونية بالهيئة للتأديب بسبب تقصيره في حق زملائه العاملين بهيئة الأوقاف.

فيما كلف «عاشور»، عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، بالتحقيق في الشكوى، وسؤال مقرر لجنة الإدارات القانونية بهيئة الأوقاف بشأن ما ذكر بها، وإعداد مذكرة بالنتائج والرأي.

وأوضح «أحمد»، أن النقيب العام وعدهم كذلك بلقاء وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس الهيئة، لحل مشكلاتهم وخاصة ضم مدة الخبرة العملية لهم إنفاذا للقانون.

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التحرير

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