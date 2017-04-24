اتحاد المستثمرين: حريصون على منح العمال حقوقهم دون إنقاص

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قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه بدون تحقيق الأمان الاجتماعي بمفهومه الشامل، وخفض عدد الأسر الفقيرة، لن يكون هناك استثمارات.

وأضاف خميس، خلال اجتماع الاتحاد اليوم الإثنين بقيادات وزارة التضامن الاجتماعي؛ لبحث مشاكل التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال، أن المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال قضية كبيرة، حيث اختلف مفهومها من التبرعات إلى تنمية المجتمعات، التي تحيط بالمناطق الصناعية، وتقدر بالملايين.

وأشار إلى أن أصحاب العمل يحرصون على إعطاء العمال حقوقهم بالكامل دون إنقاص، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم؛ لحد من الفقر، مع المحافظة على دفع رجال الأعمال لنسبة معقولة للتأمينات، وهو ما سيتم بحثه مع وزيرة التضامن.

وأكد صبحي نصر، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد، أهمية حل المشاكل المتعلقة بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل، منوهًا بأن أصحاب المصانع لا ينقص من حقوق العمال بل على العكس تماما يحافظون على حقوقهم للحد من معدلات الفقر المرتفعة.

وأضاف: "أصحاب المصانع يعانون من مشاكل إجرائية، في مقدمتها مطالبتهم بفروق تأمينية بأثر رجعي منذ 2011، بمبالغ تقدر من 20 إلى 25 مليون جنيه للمستثمر؛ ما شكل ضغوط مادية لن يتحملها المستثمرين خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية"، مشيرًا إلى رفض المستثمرين ربط استخراج تراخيص السيارات الخاصة بالمصنع بدفع المستثمرين ما عليهم من تأمينات، واتهم التأمينات بالتشدد في تحصيل مستحقاتها، ورفض تقسيطها، واشتراطها الحصول على شيك مقبول.