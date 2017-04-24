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خالد الجندي: «ما تقولش لحد ربنا يخليك أو بعد الشر عليك»

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خالد الجندي: «ما تقولش لحد ربنا يخليك أو بعد الشر عليك» خالد الجندي: «ما تقولش لحد ربنا يخليك أو بعد الشر عليك»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الإثنين، إن هناك بعض الكلمات في اللغة العربية، تحولت لدلالات أخرى في اللغة العامية.

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «ماتقولش لحد ربنا يخليك، لأن معناه ربنا يفسخك وكده أنت بتدعي عليه، كمان في ناس تقوله إزي أمك يبقى عاوز يمسك فيك، مع إن ده لفظ موجود في القرآن (حملته أمه)، وليس طنط».

استكمل الجندي: «كمان الناس بتقول بعد الشر عليك، يعني الشر كله يتجمع عليك، لازم نقول بعد الشر عنك، ما تقولش برضو على أهُبة الاستعداد، أهُبة دي في المراجيح، اسمها أُهبة الاستعداد».

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التحرير

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