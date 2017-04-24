وزير الداخلية لـ«وفد أمريكي»: نسعى إلى توفير مناخ آمن للاستثمار

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استقبل مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، قبل توجههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار الواعدة في مصر، وكيفية الاستفادة منها.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الوضع الأمني الراهن، وأهم القضايا والأحداث الجارية على الساحتين المحلية والدولية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية فى البلاد.

وبحسب بيان، أوضح عبد الغفار، أن الإرهاب أصبح مشكلة تعاني منها العديد من دول العالم وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة ذلك الخطر الداهم الذي أصبح آفة يجب اجتثاثها وتجفيف منابعها حرصاً على أمن المجتمعات واستقرارها.

شرح الوزير، الإستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتي تهدف في أحد مرتكزاتها إلى توفير المناخ الآمن للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، دعماً لحركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد الغفار، حرص أجهزة الأمن على الارتقاء بمختلف الخدمات الأمنية التي تقدم للمستثمرين في أنحاء الجمهورية والاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة في هذا الصدد.

فيما أشار أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، إلى أهمية توطيد العلاقات الإستراتيجية وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما استفسروا عن بعض القضايا الأمنية المثارة إعلامياً واستمعوا لرؤية الوزير بشأنها.

وأعرب أعضاء الغرفة التجارية، عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله أجهزة الأمن في الفترة الحالية من جهود وتضحيات، من أجل دعم مناخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.