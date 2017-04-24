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«العرابي» يلتقي طلاب جامعة بدر

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«العرابي» يلتقي طلاب جامعة بدر «العرابي» يلتقي طلاب جامعة بدر

التحرير

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استقبلت جامعة بدر، السفير محمد العرابي، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، في إطار فاعليات اليوم الثاني للمهرجان الدولي لجامعة بدر.

وقدم العرابي عددا من النصائح لطلاب الجامعة استقاها من مشواره العملي، مشددًا على ضرورة العمل منذ  الصغر للارتفاع بالقدرات الفردية، ناصحًا الشباب بأن لا يتصورا أن حصولهم على الشهادة الجامعية ومن ثم الحصول على عمل حكومي أكبر إنجاز يمكن تحقيقه، معبرًا ذلك منتهى القصور في التفكير.

وتابع خلال لقائه بطلاب جامعة بدر: "المصري قادر علي إبهار العالم لو امتلك القدرات التي تميزة عن الجميع لأنه بالفعل متميز لو أراد، وابتعدوا عن سلم الموظف الروتيني العادي وستصبح إنسان كئيب وتبدي كئابة علي المكان الذي تعمل فيه". 

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التحرير

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