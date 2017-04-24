«وعي»: إقرار قانون زراعة الأعضاء يوفر مليارات للدولة

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قال المستشار هانى القللي، المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، إن مشروع قانون زراعة الأعضاء والمقدم لمجلس النواب لمناقشته يجب إقراره حتى نواكب التطور العالمى فى مجال الصحة بما لا يخالف الشرع، لافتًا إلى أنه عندما يقر هذا القانون سيوفر مليارات الجنيهات على الدولة للسماح بزراعة الأعضاء في حدود واشتراطات ينظمها القانون والدستور.

وشدد القللى في تصريحات صحفية، على أن زراعة الأعضاء ونقلها بالشكل الشرعى والقانونى مختلف تماما عن مسألة بيع الأعضاء، فيجب تغليظ عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية حتى تصل هذه العقوبة لحد الإعدام، لتكون عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه أن يتخطى شعرة الحياة إلى الموت، وحتى لا تصبح تجارة سائغة لمرضى النفوس هدفها الكسب الحرام.

وأضاف أن إقرار القانون سينظم عمليات زرع للكبد، والنخاع وعمليات زرع للخلايا الجذعية وستعمل على توفير الملايين من الدولارات بدلا من صرفها خارج مصر.

وأشار إلى أن كل أمر طالما فى إطار تنظيم القانون والدستور سيكون له مردود إيجابى، ويجب أن تعمل وزارة الصحة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول فى مجالات صحية متعددة منها برامج زراعة الاعضاء لاسيما الكبد والخطط التنفيذية بنظم المعلومات الصحية.