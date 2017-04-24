أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

افتتاح مهرجان "أيام الشعوب" في جامعة عين شمس بمشاركة 13 دولة

Google+ Print
افتتاح مهرجان "أيام الشعوب" في جامعة عين شمس بمشاركة 13 دولة افتتاح مهرجان "أيام الشعوب" في جامعة عين شمس بمشاركة 13 دولة

مصراوي Masrawy

عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، المهرجان السنوي "أيام الشعوب"، بدار ضيافة الجامعة، الذى يستمر حتى 27 أبريل الجارى، بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.

وشهد الافتتاح حضور سفراء وومثلين عن الدول المشاركة، بينهم محمد على معرم سفير اليمن، وانتونى كول سفير جنوب السودان ورئيس جمعية والسودان.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع.

ويهدف المؤتمر إلى الانفتاح على الثقافات المختلفة للدول المشاركة وهي: "المغرب، وتشاد، والهند، وأذربيجان، والصومال، وموريتانيا، واليابان، وماليزيا، والسودان، وجنوب السودان، وروسيا، وعمان، والعراق" من خلال استعراض ثقافاتهم وملابسهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية، وبحضور الملحقين الثقافيين لهذه الدول.

ويجمع الجناح المصرى هذا العام بين الطابع النوبي والريفى، كما يشارك فى الجناح المصرى لأول مرة هذا العام معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وكذلك اتحاد الطلاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر