افتتاح مهرجان "أيام الشعوب" في جامعة عين شمس بمشاركة 13 دولة

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، المهرجان السنوي "أيام الشعوب"، بدار ضيافة الجامعة، الذى يستمر حتى 27 أبريل الجارى، بمشاركة 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.

وشهد الافتتاح حضور سفراء وومثلين عن الدول المشاركة، بينهم محمد على معرم سفير اليمن، وانتونى كول سفير جنوب السودان ورئيس جمعية مصر والسودان.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع.

ويهدف المؤتمر إلى الانفتاح على الثقافات المختلفة للدول المشاركة وهي: "المغرب، وتشاد، والهند، وأذربيجان، والصومال، وموريتانيا، واليابان، وماليزيا، والسودان، وجنوب السودان، وروسيا، وعمان، والعراق" من خلال استعراض ثقافاتهم وملابسهم ومأكولاتهم وفنونهم الشعبية، وبحضور الملحقين الثقافيين لهذه الدول.

ويجمع الجناح المصرى هذا العام بين الطابع النوبي والريفى، كما يشارك فى الجناح المصرى لأول مرة هذا العام معهد الدراسات العليا للبردى والنقوش وكذلك اتحاد الطلاب.