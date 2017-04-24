بالصور.. وزير الداخلية يستقبل أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية

كتب - علاء عمران:

استقبل اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية بمصر، وذلك قبل توجههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار زيارتهم السنوية لطرح فرص الاستثمار الواعدة وكيفية الاستفادة منها.

وخلال اللقاء، استعرض "عبد الغفار"، الوضع الأمني الراهن وأهم القضايا والأحداث الجارية على الساحتين المحلية والدولية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الأمنية في البلاد، موضحا أن الإرهاب مشكلة تعاني منها العديد من دول العالم، وهو ما يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة ذلك الخطر الداهم.

كما شرح وزير الداخلية الاستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تهدف إلى توفير المناخ الآمن للاستثمار، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية دعما لحركة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأكد الوزير حرص أجهزة الأمن على الارتقاء بمختلف الخدمات الأمنية التي تُقدم للمستثمرين في أنحاء الجمهورية، والاستعانة بأحدث التقنيات المتطورة.

من جانبهم، شرح أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية طبيعة مهمة بعثة "طرق الأبواب" المزمع القيام بها في إطار توطيد العلاقات الاستراتيجية، وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما استفسر أعضاء الغرفة عن بعض القضايا الأمنية المثارة إعلاميا، واستمعوا إلى رؤية السيد وزير الداخلية حيالها.