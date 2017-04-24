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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 25/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة وهدوء، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله

صحياً: يخشى مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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