«مصطفى الأسطى وإحنا صبيانه»| نجم مسرح مصر يكشف تفاصيل عملهم بـ«النقاشة» قبل الشهرة

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كشف الفنان محمد أنور، أحد نجوم فريق عمل "مسرح مصر"، خلال تصريحات تليفزيونية، تفاصيل عمله برفقة الفنان حمدي المرغني ومصطفي خاطر قبل الشهرة، فترة كبيرة بـ"النقاشة"، قائلًا: "اشتغلنا فترة كبيرة في النقاشة والمحارة، وكان مصطفي الأسطى وأنا والمرغني الصبيان".

وأضاف خلال نفس الحوار تفاصيل كوميدية من تلك الفترة قائلًا: "أنا كنت حابب المهنة أوى، ومصطفي كان بيركز، لكن حمدى كان بيقول أخش أسنفر الأوضة كان بيسنفر الجير لحد ما يرجع الأوضة على المحارة تانى وكان الجير بيلزق ع وشة وشعره ونفضل نضحك عليه".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد أنور، أعلن منذ فترة ارتباطه بفتاة خارج الوسط الفني، وذلك خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع على قناة MBC مصر، مشيرًا إلى أنه سيحدد موعد الخطوبة والزفاف في الفترة المقبلة.