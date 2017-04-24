أخبار عاجلة

8 الصبح - إنفراد لـ8 الصبح : شريهان بدأت تصوير بروفات مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال -
8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة- صور رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى الساعات المعتمدة بكل

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة بعد التجديدات في حضور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق.

وأجرى عزت ومسؤولو الجامعة، قبيل حضور عقد مجلس الجامعة بمقر كلية الهندسة، جولة تفقدية بالكلية للوقوف على أحدث التجديدات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة وجاءت في مقدمتها المكتبة المركزية التي شهدت أعمال تطوير مؤخرًا، كما تفقد الوفد ملاعب الكلية و عدد من المعامل التي تم تطويرها.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة (1)

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة