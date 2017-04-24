رئيس جامعة عين شمس يفتتح مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة- صور

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الاثنين، مبنى الساعات المعتمدة بكلية الهندسة بعد التجديدات في حضور فتحي الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة، الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق.

وأجرى عزت ومسؤولو الجامعة، قبيل حضور عقد مجلس الجامعة بمقر كلية الهندسة، جولة تفقدية بالكلية للوقوف على أحدث التجديدات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة وجاءت في مقدمتها المكتبة المركزية التي شهدت أعمال تطوير مؤخرًا، كما تفقد الوفد ملاعب الكلية و عدد من المعامل التي تم تطويرها.