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«شكري» يلتقي رئيس الوزراء اليوناني

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«شكري» يلتقي رئيس الوزراء اليوناني «شكري» يلتقي رئيس الوزراء اليوناني

التحرير

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الإثنين، في إطار زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا.

وذكر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن رئيس الوزراء اليوناني استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء في شهداء العمليتين الإرهابيتين في طنطا والإسكندرية، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع في حربها ضد الإرهاب.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية، الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع اليونان وإعطائها دفعة قوية في شتى المجالات، حيث تناول متابعة مشروعات التعاون الثنائية القائمة، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص التي انعقدت عدة مرات على المستوى الوزاري وكذلك على مستوي القمة.

وأشار سامح شكري، إلى حرص مصر الكبير على تدعيم هذه الآلية ووضع المشروعات التي تتضمنها موضع التنفيذ، وعلي رأسها مشروعات مزارع الزيتون والتعاون في مجال الموانئ، حيث أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة دخول تلك المشروعات حيّز التنفيذ لما لها من عائد متوقع في مصلحة الدول الثلاث، وباعتبارها دليل عملي على التطور الذي شهدته العلاقات المصرية اليونانية القبرصية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري، أكد على أن تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مصر واليونان يعكس رؤية استراتيجية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط، كما أعرب عن تقدير مصر البالغ للدعم الذي قدمته القيادة اليونانية لمصر عقب الحادثين الإرهابيين الأخيرين في طنطا والإسكندرية، وكذلك دعم اليونان لمصر في المحافل الأوروبية المختلفة، وتفهم الجانب اليوناني لما تمر به مصر من مرحلة دقيقة وما تواجهه من تحديات.

وأوضح أن شكري، استعرض مع رئيس وزراء اليونان، المواقف المصرية تجاه الأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، مضيفا أن موضوع مكافحة الإرهاب استحوذ على جانب كبير من اللقاء، حيث ثمّن رئيس الوزراء اليوناني على الرؤية المصرية الشاملة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وكذلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعد أحد الشواغل الهامة لدى الجانب الأوروبي.

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التحرير

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