المالية تطرح 1.5 مليار جنيه سندات خزانة

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طرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 5 سنوات بسعر فائدة 17.221% وتم تغطيته 2.3 مرة والثانية بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات، بسعر فائدة 17.135%، وتم تغطيته 1.8 مرة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الحالي 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عبر طرح البنك لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.