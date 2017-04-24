نجيب ساويرس ينضم لمجلس أوصياء الجامعة الأمريكية

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أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة انضمام نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، والسفير حمزة الخولي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخولي في المملكة العربية السعودية، إلى مجلس أوصياء الجامعة.

وقال عاطف الطوخي، رئيس مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وخريج الجامعة إن نجيب ساويرس رجل لا يحتاج إلى تعريف، موضحًا أن مشروعاته الناجحة داخل مصر وخارجها تعكس قدراته الاستثنائية ومواهبه وكفاءته، مضيفًا أنهم يتطلعون إلى العمل معه في مجلس أوصياء الجامعة في الوقت الذي تستعد فيه الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمئة سنة المقبلة.

يشغل حاليا ساويرس منصب المدير التنفيذي ونائب رئيس شركة نايل سيتي للاستثمار، ورئيس شركة جيميني للتنمية ورئيس مجلس أمناء شبكة "يورو نيوز"، كما يشغل أيضا منصب مدير غير تنفيذي لمؤسسة إنديفور للتعدين والبنك التجاري الدولي المصري وشركة بلتون المالية القابضة.