مستقبل وطن: ثقة الشعب في قواته المسلحة راسخة

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هنأ أحمد فوزي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري وقيادات وجنود القوات المسلحة بحلول الذكري الـ35 لتحرير أرض سيناء من العدو "الصهيوني"، في ملحمة تاريخية سطرت حروفها من نور في سجلات التاريخ.

وقال فوزي، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في هذه الملحمة الوطنية بالتفافه حول جيشه، وبرهنته على ضرورة وجود الإيمان بالهدف والعزيمة والإصرار لمواجهة التحديات والمخاطر، مؤكدًا أن هذه العوامل مهما توافرت تحت أي ظرف فستكون نتائجها ايجابية للغاية.

وطالب البيان، جموع المصريين باستلهام تلك السير الوطنية التي ستظل خالدة في الأذهان والعقول أمد الدهر في شذب الهمم والعزائم، والوقوف بجانب القوات المسلحة في حربها الضروس التي تخوضها ضد جماعات الظلام على أراضي الفيروز.

ووجه البيان، رسالة تقدير لشهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للحفاظ علي تراب الوطن وعرضه واسترداد كرامة الشعب، التي اغتيلت في نكسة 67، واستعادة البقعة الغالية من أرض الوطن، مضيفًا أن ثقة الشعب في قواته المسلحة راسخة وثابتة، لا تتزعزع مهما تعرضت لمحاولات للنيل منها.