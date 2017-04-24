رئيس البرلمان يرسل برقية تهنئة للسيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقيتي تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج والثانية بمناسبة تحرير سيناء.

وقال عبدالعال في نص برقيته، إن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكر بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة النبى (ص)، والسير على هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.

وأكد أن الذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء، يوم عظيم، مضيفًا: "إننا نحنى جباهنا احتراماً وتقديراً لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معاً النصر المبين".