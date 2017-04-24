توريد 4 آلاف طن قمح لصوامع القليوبية

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قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 4 آلاف طن قمح بصوامع المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، من إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم، ويقدر بنحو 130 ألف طن.

وأضاف السيد، في بيان له، اليوم الإثنين، أن السعة التخزينية لصوامع القمح بالقليوبية تبلغ 65 ألف طن منها صومعة بنها العملاقة التي تسع وحدها 60 ألف طن وتعد من أكبر الصوامع بمصر الآن.

وأشار إلى أنه يتم صرف مستحقات المزارعين بعد التوريد بـ24 ساعة، حسب المواصفات والضوابط التي أعلنتها الحكومة في هذا الشأن وتتوقف على درجة الجودة.