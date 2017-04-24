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أبو عيطة: «العمال بيدفعوا ثمن صبرهم على سياسات الحكومة»

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أبو عيطة: «العمال بيدفعوا ثمن صبرهم على سياسات الحكومة» أبو عيطة: «العمال بيدفعوا ثمن صبرهم على سياسات الحكومة»

التحرير

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قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق،  إن احتجاز 9 من عمال الشركة المصرية للاتصالات، يشير إلى أن الدولة تعمل ضد العمل النقابي وتسعى إلى تقييده من أجل خدمة رجال الأعمال.

وأضاف، في تصريحات لـ"التحرير"، أن " بتلف وتدور من أجل تقييد العمل النقابي والمهني أيضًا"، مشيرا إلى أن أحداث نقابة الصحفيين والأطباء والمحامين الماضية تؤكد ذلك.

وتابع "في حد مخاصم مؤسسات الدولة دي مش عارف إيه السبب؟، مشيرا إلى أن "العمال بيدفعوا ثمن صبرهم على سياسات الحكومة حبس وتشريد، لو كانت الحكومة تعلم الدور الحقيقي للعمال لما كانت عادتهم بهذا الشكل".
 
وبشأن تأخر مشروع قانون العمل، ذكر أن البرلمان والحكومة لم ينظما حوارًا مجتمعيًا عن مشروع قانون العمل الحالي المنتظر مناقشته بعد إبداء مجلس الدولة ملاحظاته عليه، وأنه تم تجاهل عدد من المشروعات الجاهزة والمتوافقة مع المعايير الدولية ومتطلبات العمال.
 
وأوضح أن المشروعات التي تم تجاهلها، جرى إعدادها في ظل حكومة الدكتور عصام شرف، ولجنة القوى العاملة ببرلمان الإخوان، معلقًا: "أتحدى الحكومة والبرلمان إنهم يعملوا مشروع زي اللي اتعمل وقت حكم الإخوان".

وألقي القبض أمس الأحد، على 9 من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات على خلفية وقفة احتجاجية نظمها العاملون أمام سنترال رمسيس، للمطالبة بصرف بدل غلاء المعيشة.

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التحرير

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