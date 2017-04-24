"زراعة الوادي الجديد" تبدأ تلقي طلبات حجز التقاوي الصيفية والنيلية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد, اليوم الإثنين، تلقي طلبات المزارعين الراغبين في الحصول على تقاوي المحاصيل الصيفية والنيلية.

وقال وكيل وزارة الزراعة الدكتور مجد المرسي, في بيان له اليوم، إن الإدارات الزراعية تجري حاليًا عمليات حصر لطلبات المتقدمين للحصول على التقاوي، التي تشمل بذور الذرة الشامية، والفول السوداني، مشيرًا إلى توفير الكميات المناسبة بعد أسبوعين من انتهاء حصر المتقدمين.​