أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"زراعة الوادي الجديد" تبدأ تلقي طلبات حجز التقاوي الصيفية والنيلية

Google+ Print
"زراعة الوادي الجديد" تبدأ تلقي طلبات حجز التقاوي الصيفية والنيلية "زراعة الوادي الجديد" تبدأ تلقي طلبات حجز التقاوي الصيفية والنيلية

مصراوي Masrawy

الاستاذ الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بال

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
بدأت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد, اليوم الإثنين، تلقي طلبات المزارعين الراغبين في الحصول على تقاوي المحاصيل الصيفية والنيلية.

وقال وكيل وزارة الزراعة الدكتور مجد المرسي, في بيان له اليوم، إن الإدارات الزراعية تجري حاليًا عمليات حصر لطلبات المتقدمين للحصول على التقاوي، التي تشمل بذور الذرة الشامية، والفول السوداني، مشيرًا إلى توفير الكميات المناسبة بعد أسبوعين من انتهاء حصر المتقدمين.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة