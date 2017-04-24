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برلماني: ١٠ أجهزة غسيل كلوي لمستشفى شبراهور.. وجمعية أهلية للنهوض بخدماتها

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برلماني: ١٠ أجهزة غسيل كلوي لمستشفى شبراهور.. وجمعية أهلية للنهوض بخدماتها برلماني: ١٠ أجهزة غسيل كلوي لمستشفى شبراهور.. وجمعية أهلية للنهوض بخدماتها

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النائب هشام الحصري

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الإمديد بمحافظة الدقهلية، إطلاق مبادرة للنهوض بمستشفى شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين، وذلك من خلال تأسيس جمعية أهلية باسم "جمعية أصدقاء مرضى مستشفى شبراهور".

وقال الحصري- فى بيان له، الاثنين- إن مستشفى شبراهور تعاني ضعف الخدمات الطبية، وعدم الاستغلال الأمثل لها، رغم أن مساحتها تصل إلى ٥ فدادين، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل المستشفى الذى يخدم قرى ثلاث مراكز بالدقهلية وهي: السنبلاوين، وتمي الإمديد، وأجا.

وتابع عضو مجلس النواب: "فكرة تأسيس الجمعية جاءت لتفعيل الدور المجتمعى مع الدولة فى النهوض بالخدمات التى يحتاج إليها المواطن، بحيث تتولى جمع تبرعات بشكل قانوني لتنفيذ المشروعات اللازمة بالمستشفى"، لافتًا إلى أنه تم البدء في إجراءات تأسيس الجمعية، وضم ممثل من كل قرية من القرى المستفيدة من المستشفى إلى مجلس إدارة الجمعية، وذلك للتنسيق في أعمال الجمعية.

وكشفت الحصري، عن استكمال وحدة الحضانات، والبدء في تجهيز مركز الغسيل الكلوي بعدد 10 أجهزة، برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور سعد مكي، الذى تفقد المستشفى مؤخرًا بصحبة عدد من المسئولين المعنيين.

 

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