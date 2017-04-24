"الصحفيين": استئناف منح قروض الأعضاء بضمان البدل بحد أقصى 78 ألف جنيه

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، لبحث سبل التعاون بين النقابة والبنك.

وقال نقيب الصحفين- في بيان له، الاثنين- إنه تقرر استئناف منح قروض للصحفيين بضمان البدل دون ضامن شخصي بحد أقصي قدرة ( 78 ألف جنيه)، يمكن زيادته بضمان المرتب ومدة السداد تصل إلى 7 سنوات، هذا بالاضافة إلى خدمات التمويل العقاري والسيارات واشتراكات الأندية ومصاريف التعليم.

كما وافق القاضي- خلال اللقاء- على رعاية الأنشطة التي ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة، من بينها إجراء مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكريم أوائل الطلبة لأبناء الصحفيين ومهرجان "إبداع" لأبناء الصحفيين.

حضر اللقاء، حسين الزناتي، رئيس لجنة النشاط بالنقابة، وصالح رجب، عضو الجمعية العمومية ووفد من قيادات المصرف.