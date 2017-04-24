سموحة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لوادي دجلة

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قرر مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، إقامة معسكر مغلق بالقاهرة، لمدة 48 ساعة، بداية من غد الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وادى دجلة المقررة الخميس المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدورى الممتاز.

وجاء قرار مؤمن سليمان، بإقامة المعسكر، للتغلب على الحالة النفسية السيئة التي تسيطر على اللاعبين بسبب الإصابات التي تلاحقهم، وآخرها أحمد تمساح.

وتعادل فريق سموحة إيجابياً أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما أمس، على ملعب ستاد المكس.