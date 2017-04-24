إعلان مواعيد نهائي دوري السلة

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كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة المهندس خالد القوصي، عن مواعيد الدورتين المجمعتين النهائيتين لتحديد بطل دوري السوبر للرجال، بمشاركة 6 فرق.

تقام الدورة المجمعة الأولى من الدوري السوبر إقامة الدور النهائى فى الفترة من 29 أبريل وحتى 4 مايو بصالة المركز الأولمبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية في الفترة من 11 إلى 16 مايو الحالي بصالة اتحاد الشرطة بالدراسة، على أن تقوم لجنة مسابقات كرة السلة بتحديد موعد إقامة المباريات وإعلان جدول المنافسات.

وكان تأهل 6 فرق للنهائي، بعد خوض الأدوار التمهيدية والدور قبل النهائي، وهم «الجزيرة - سبورتنج - الزمالك - الأهلي - الاتحاد السكندري - سموحة».