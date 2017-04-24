«الكاف» يحذر الأهلي والزمالك من «اللحوم» المستوردة

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أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تحذيراً لناديي الأهلي والزمالك لمنع اللاعبين من تناول اللحوم المستوردة خلال الفترة القادمة.

وحذر الكاف اللاعبين من تناول اللحوم بسبب احتواء بعضها على مواد منشطة قد تظهر في اختبار المنشطات والذي يقام بصورة عشوائية عقب المباريات في البطولات القارية.

وأكد الكاف في خطابه أن هرمون الروكتوبمين يحتوي على مواد منشطة ستؤدي إلى أزمة لأي لاعب يخضع لاختبارات المنشطات عقب المباريات الإفريقية المقبلة.

وكان أكثر من رياضي تعرض للإيقاف مثل رضوى عرفة، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، التي أوقفت لمدة 4 أعوام بسبب تناولها ساندوتش لحم مستورد يحتوي على هذا الهرمون.