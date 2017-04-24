أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«الكاف» يحذر الأهلي والزمالك من «اللحوم» المستوردة

Google+ Print
«الكاف» يحذر الأهلي والزمالك من «اللحوم» المستوردة «الكاف» يحذر الأهلي والزمالك من «اللحوم» المستوردة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تحذيراً لناديي الأهلي والزمالك لمنع اللاعبين من تناول اللحوم المستوردة خلال الفترة القادمة.

وحذر الكاف اللاعبين من تناول اللحوم بسبب احتواء بعضها على مواد منشطة قد تظهر في اختبار المنشطات والذي يقام بصورة عشوائية عقب المباريات في البطولات القارية.

وأكد الكاف في خطابه أن هرمون الروكتوبمين يحتوي على مواد منشطة ستؤدي إلى أزمة لأي لاعب يخضع لاختبارات المنشطات عقب المباريات الإفريقية المقبلة.

وكان أكثر من رياضي تعرض للإيقاف مثل رضوى عرفة، لاعبة منتخب للكاراتيه، التي أوقفت لمدة 4 أعوام بسبب تناولها ساندوتش لحم مستورد يحتوي على هذا الهرمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة "أسمهان" .. معشوقة قلوب المصريين

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

وسائل الإعلام السعودية والسلطات السعودية تشيد بأخلاق المصريين العاملين بالمملكة لهذا السبب

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2017 في مصر