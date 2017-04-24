الإصابة تنهي موسم لاعب ليستر سيتي

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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، غياب لاعب الوسط الفرنسي نامباليس ميندي، عن المشاركة في اللقاءات مع فريقه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وأكد الإنجليزي كريج شاكسبير، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، أن ميندي لن يتمكن من المشاركة في اللقاءات المتبقية من الموسم بسبب إجراءه لعملية جراحية في كاحل القدم ستمنعه من لمس العشب لفترة طويلة.

كان حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي قد تعاقد مع ميندي في فترة الانتقالات الصيفية السابقة قادماً من نيس لتعويض رحيل نجولو كانتي إلى تشيلسي، وذلك بعد المستوى الطيب الذي ظهر به مع الفريق الفرنسي.

الجدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 32 مباراة خاضها في البريميرليج حتى الآن، كما خرج من الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.