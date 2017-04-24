العثور على لاعب تشيكي مشنوقًا في تركيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عثرت قوات الأمن التركية، على جثة لاعب كرة القدم التشيكي الدولي فرانتيشك رايتورال صاحب الـ31 عاما، والذي يلعب للفريق التركي غازي عنتاب سبور، في منزله بمدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت صحيفة (حرييت) اليوم الإثنين.

وغاب اللاعب عن المران الصباحي للفريق، ولم يجب على الاتصالات الهاتفية لزملائه في الفريق؛ ما دفع أعضاء من النادي إلى التوجه لمنزله، وأبلغوا الشرطة حين وجدوا البيت مغلقا والأنوار مضاءة.

وقد وجدت قوات الأمن اللاعب مشنوقا، حسبما أعلن رئيس النادي إبراهيم كيزيل في تصريحات صحفية، وفتحت الشرطة تحقيقا حول الواقعة، إلا أن الدلائل الأولية تشير إلى الانتحار.

شارك رايتورال مع جمهورية التشيك 14 مرة بين عامي 2012 و2014، وقد انضم لصفوف غازي عنتاب سبور منذ بداية هذا الموسم مقابل 500 ألف يورو دفعها النادي التركي لفكتوريا بلزن التشيكي نظير التعاقد مع اللاعب.

كما أشارت الصحافة التركية إلى أن رايتورال خضع مؤخرا في بلاده لعلاج من "إرهاق مزمن".