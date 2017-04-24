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بالصور- أحواض استحمام في دبي ثمنها مليون دولار

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مصراوي Masrawy

احواض استحمام بمليون دولاراحواض استحمام بمليون دولار

احواض استحمام بمليون دولاراحواض استحمام بمليون دولار

احواض استحمام بمليون دولاراحواض استحمام بمليون دولار

كتبت - أسماء حمدي:

تعد مدينة دبي الإماراتية من أكثر الوجهات التي يفضلها الأثرياء حول العالم والباحثين عن الرفاهية أثناء عطلاتهم.

وأتاحت دبي مجمع فيلات في واحدة من جزر اصطناعية تسمي "نخلة الجميرة" وهي جزيرة صممت على شكل نخلة بها أغلى أحواض استحمام في العالم تساوي مليون دولار لأنها منحوتة من أغلى الأحجار القادمة من الامازون.

وأشارت صحفية "ديلي ميل" البريطانية إلى أن تلك الاحجار النفسية تزن الواحدة منها أكثر من 10 آلالف كيلوجراما، حيث يتم تقسيمها نصفين ثم العمل في نحتها وتنعيمها.

وستطرح الفيلات بأسعار تترواح ما بين 10 مليون و24 مليون دولار امريكي، وعلى الرغم من الثمن الباهظ، إلا أنه تم بيع 30%من اجمالي عدد الفيلات، التي تحتوي أيضا على حدائق وخدمات استبقال وحراسة على مدار الساعة.

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