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بالصور.. وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (1)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (1)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (2)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (2)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (3)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (3)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (4)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (4)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (5)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (5)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (6)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (6)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (7)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (7)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (8)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (8)

وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (9)وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب في بورسعيد (9)

بورسعيد - طارق الرفاعي:
افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، المعرض الدولي للكتاب، المقام خلال الفترة من 24 أبريل إلى الرابع من مايو المقبل، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبمشاركة 60 ناشرًا.

تضمن حفل افتتاح المعرض فقرات لفرقة السمسمية والفنون الشعبية، إلى جانب فقرات فنية للأطفال.

وعقب حفل الافتتاح تفقد الوزير أقسام المعرض المختلفة، ورافقه خلال جولته لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وشخصيات أدبية وإعلامية بالمحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن المعارض تعمل على إثراء الحياة الثقافية بالمجتمعات، مشيرًا إلى كوكبة كبيرة من الأدباء والمثقفين شاركت بأعمالها في المعرض، في أول سابقة من نوعها على أرض المحافظة.

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