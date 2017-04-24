أخبار عاجلة

الإندبندنت: كوريا الشمالية يمكن أن تدمر العالم بـ3 قنابل فقط -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أغرب طلب خطيبك طلبه منك؟؟؟ .. "متدخليش الحمام غير لما تقوليلي"! -
الوجه الآخر لـ مصطفى أمين: اتهمه نظام ناصر بالتجسس وأفرج عنه السادات إرضاءً لـ أم كلثوم -
8 الصبح - آية جمال الدين من الإسماعيلية توضح فعاليات اليوم الاول من مؤتمر الشباب بحضور الرئيس -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. مصيف رأس البر يرفع شعار «للأغنياء فقط» -
فيديو.. الجندي: اللي يقول الحجاب له علاقة بالإخلاق «مخلول في دماغه» -
5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس -
مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا -
بالفيديو | وكيل جهاز المخابرات يكشف عن السبب الحقيقي للإفراج عن الناشطة آية حجازي فضلا عن “6” معلومات أخرى عنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

كرم جبر: استكمال مناقشة قواعد اختيار رؤساء الصحف القومية السبت المقبل

Google+ Print
كرم جبر: استكمال مناقشة قواعد اختيار رؤساء الصحف القومية السبت المقبل كرم جبر: استكمال مناقشة قواعد اختيار رؤساء الصحف القومية السبت المقبل

مصراوي Masrawy

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت- عايدة رضوان:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة سوف تستكمل مناقشة قواعد ومعايير اختيار رؤساء الصحف السبت المقبل.

وفيما يخص نشر بعض الأسماء المرشحة لتولي مناصب رؤساء الصحف القومية، أكد جبر أن الهيئة لا تعلم شيئا عن أي ترشيحات، مشددا على أن الهيئة لم تناقش أي أسماء حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عقب انتهاء الاجتماع الرسمي الثاني للهيئة، والمنعقد بمقر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أي صحفي يرى فيه نفسه الإمكانيات التي تخول له تولي المنصب عليه أن يتقدم.

وتتشكل الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وعضوية كل من:"عادل عبدالرحيم - نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالهادي علام، وشارل فؤاد، وعصام الدين فرج، ومحمود علم الدين، وضياء رشوان، ومحمد الهواري، وعبدالله حسن عبدالفتاح، ومجدي مصطفى حسن، وعلاء ثابت".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

صورة وخبر: أوباما في أول خطاب للأمريكيين من "خارج البيت الأبيض"

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشهري الثالث للشباب بحضور السيسي

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

بالصور.. أطنان "كاتشب ومايونيز" فاسدة في مصنع بالجيزة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة