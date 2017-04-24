كرم جبر: استكمال مناقشة قواعد اختيار رؤساء الصحف القومية السبت المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة سوف تستكمل مناقشة قواعد ومعايير اختيار رؤساء الصحف السبت المقبل.

وفيما يخص نشر بعض الأسماء المرشحة لتولي مناصب رؤساء الصحف القومية، أكد جبر أن الهيئة لا تعلم شيئا عن أي ترشيحات، مشددا على أن الهيئة لم تناقش أي أسماء حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الكاتب الصحفي كرم جبر - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عقب انتهاء الاجتماع الرسمي الثاني للهيئة، والمنعقد بمقر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أي صحفي يرى فيه نفسه الإمكانيات التي تخول له تولي المنصب عليه أن يتقدم.

وتتشكل الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وعضوية كل من:"عادل عبدالرحيم - نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبدالفتاح، ومحمد عبدالهادي علام، وشارل فؤاد، وعصام الدين فرج، ومحمود علم الدين، وضياء رشوان، ومحمد الهواري، وعبدالله حسن عبدالفتاح، ومجدي مصطفى حسن، وعلاء ثابت".