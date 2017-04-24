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منها «اشتباك» و«فوبيا».. تعرف على سر تصنيف 5 أفلام بـ«12+»

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منها «اشتباك» و«فوبيا».. تعرف على سر تصنيف 5 أفلام بـ«12+» منها «اشتباك» و«فوبيا».. تعرف على سر تصنيف 5 أفلام بـ«12+»

التحرير

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أثار تصنيف بعض أفلام السينما، مؤخرًا، بـ"12+" شكوك البعض أنها من الممكن أن تحمل بعض المشاهد أو الألفاظ الخارجة، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تلك الأفلام التي صنفت لمشاهدة ما فوق سن الـ12، وتحت إشراف عائلي.

1- فيلم فوبيا

تعرض الفنان عمرو رمزي، لانتقادات بعض متابعيه على موقع "فيسبوك"، وصلت إلى حد السباب، بسبب تصنيف فيلمه الجديد المقرر عرضه بالسينمات قريبًا "فوبيا" لمشاهدة ما فوق 12 عامًا فقط، واعتقد البعض أنه يحتوي على مشاهد ساخنة، لذا كتب عمرو منشورًا عن طريق حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، يوضح فيه حقيقة تصنيف الفيلم بهذا الشعار، قائلاً: "بالنسبة للعلامة دي احنا حطيناها عشان الفيلم فيه مشاهد جوه قفص أسد أو بنتحرك وسط نار. ودا مع مدربين متخصصين فما ينفعش إن طفل يفكر يقلد الكلام ده .. بس أما أي أفكار أخرى جت على بال الأخ اللي بيشتمني ف الأنبوكس ويقولي إزاي طفلة تمثل في فيلم فيه مشاهد ساخنة أحب أقوله صفي النية..الحياة هتبقي مهلبية".

 ويشارك عمرو بطولة الفيلم الفنانون: رامي غيط، راندا البحيري، ميرهان حسين، نهال عنبر، وهو تأليف خالد الشيباني، وإخراج إبرام نشأت.

فيلم فوبيا


2- سطو مثلث

طلبت اللجنة الفنية بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية من المنتج محمد السبكي حذف بعض المشاهد من فيلم "سطو مثلث"، حيث ظهرت بها الراقصة آلا كوشنير، واعترضت عليها، وقامت الرقابة بوضع شارة 12+ على أفيش الفيلم لتحديد أعمار من يشهادونه.

والفيلم من بطولة الفنان: أحمد صلاح سعدني، ريهام حجاج، عبد الله مشرف، كلوديا حنا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يونس.

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3- مولانا

تم تصنيف فيلم مولانا وفقاً لمشاهدته لأعمار ما فوق 12 عامًا فقط، بسبب الأزمات الرقابية التي أثارها الفيلم في لبنان، وحذفت السلطات الرقابية 12 دقيقة منه اعتقادًا بوجود "تحريض طائفي وإساءة للأديان، وهاجمه عدد من الأزهريين وقالوا عنه إنه تجاوز الخطوط الحمراء.

الفيلم بطولة الفنان عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، أحمد مجدي بيومي فؤاد، وتأليف إبراهيم عيسة وإخراج مجدي أحمد علي.

فيلم مولانا

4- اشتباك

أجازت الرقابة عرض فيلم "اشتباك بالسينمات، تحت شعار 12+، بعد إثارته للجدل لتداوله أحداث موت 37 سجينًا بعربة ترحيلات "أبو زعبل"، خاصة أن المخرج محمد دياب سببّ غضب بعض متابعيه على الـ"سوشيال ميديا"، بسبب دعايته للفيلم، وظنّ البعض أنه يسخر من موت السجناء، ونفى ذلك واعتذر قائلاً: "أنا باعتذر عن البوست اللي ضايق الناس بتاع عيش تجربة عربية الترحيلات ومعاه صورتي بضحك.. مكانش موفق خالص.. اتشال فورا".

«اشتباك» بطولة الفنانة نيللي كريم، طارق عبد العزيز هاني عادل، أحمد مالك، أشرف حمدي، محمد عبد العظيم، وتأليف خالد ومحمد دياب.

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محمد دياب

 

5- القرموطي في أرض النار

وافق جهاز الرقابة على المصنفات الفنية عرض فيلم "القرموطي تحت النار"، بشاشات السينما، وتصنيفه كـ"12+"، ويخضع تحت الإشراف العائلي، وتدور أحداث الفيلم حول عالم تنظيم "داعش" من خلال سقوط بعض الشباب فريسة لهم ومحاولة "القرموطي" إنقاذهم.

الفيلم من بطولة: أحمد آدم، محمد عادل، شيماء سيف، أحمد صيام، بدرية طلبة، وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أحمد البدري.

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فيلم-القرموطى-فى-ارض-النار

 

 

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التحرير

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