توريد 296 ألف طن قمح للصوامع والشون بالبحيرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت نادية عبدة، محافظ البحيرة، أن إجمالي كمية القمح الموردة للشون بنطاق المحافظة، حتى الآن، بلغت 295 ألفًا و786 طنًا.

وأضافت عبده، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن إجمالي المساحة التي تم حصدها حتى الآن بلغت 24 ألفًا و277 فدانًا، من إجمالى مساحة 321 ألفًا و138 فدانًا.

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح المحلي مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة، وفقًا للأسعار المعلنة، 555 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلوجرامًا حتى 575 جنيهًا حسب درجة نظافة القمح، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجولة خيش داخل الشون، خلال 15 يومًا، من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع تهدير أي كميات منه.

وصرح سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة، بأنه تم توزيع وربط الجمعيات الأقرب لكل شونة أو صومعة لتوريد المزارعين والحائزين فيها، مع وضع إعلان أمام كل جمعية باسم الشونة والصومعة الأقرب للتوريد، كما تم اختيار مندوبين من الزراعة في لجان الاستلام من أصحاب السمعة الحسنة وتكليف لجان التوريد بالعمل أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية للتيسير على المزارعين الموردين.