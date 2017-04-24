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صور| وزير الثقافة يشهد فعاليات مسرح الطفل الأول بالسويس

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تفقد حلمي النمنم، وزير الثقافة، وأحمد محمد حامد، محافظ السويس، قصر ثقافة السويس، لمتابعة فعاليات مهرجان مسرح الطفل الأول، الذي يقام في الفترة من 23 حتى 27 أبريل، ويحمل اسم الفنان الراحل مسلم محمدين.

وتوجه الوزير والمحافظ بزيارة لمعرض الكتاب بالقصر، والذي يحتوي على ألف كتاب في جميع المجالات، كما شهدا العرض المسرحي لأطفال مدرسة الدكتور حسين مؤنس التجريبية المتميزة، بعنوان "السويس عبر التاريخ"، والذي يحكي تاريخ مدينة السويس ومصر خلال الفترات التاريخية المختلفة.

وقدمت فرقة السويس القومية للفنون الشعبية استعراض "أم الخلول"، وعدد من الأغنيات عن السويس على أنغام السمسمية.

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