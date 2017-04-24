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القوى العاملة بالقليوبية: توفير 3743 فرصة عمل لجميع المؤهلات

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القوى العاملة بالقليوبية: توفير 3743 فرصة عمل لجميع المؤهلات القوى العاملة بالقليوبية: توفير 3743 فرصة عمل لجميع المؤهلات

التحرير

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قال فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، إن المديرية نجحت في توفير 3743 فرصة عمل لكافة المؤهلات، وسوف يستمر قبول الطلبات حتى 2 مايو المقبل، بعدها يتم إرسال الاستمارات إلى الشركات التي ستقوم بدورها بالاتصال بالشباب لإجراء الإختيارات.

أضاف دسوقي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن فرص العمل الجديدة متوافرة في 34 شركة على مستوى القليوبية، تطلب عمال ومندوبين مبيعات وأفراد أمن من حلمة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة، أما بالنسبة للمؤهلات العليا فمطلوب مصممين وأطباء وتمريض وفنيين أشعة وإداريين ومهندسين ومحاسبين بمرتبات من ألف حتى 3 آلاف جنيه.

وأوضح أن عدد المتقدمين في اليوم الثاني من فتح باب تلقي طلبات التوظيف، أكثر من 600 شاب، قدموا أوراقهم في 12 مكتب تشغيل موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

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التحرير

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