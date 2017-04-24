«القصابين»: 30 جنيهًا زيادة في أسعار اللحوم خلال رمضان

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قال محمد العربي، نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم المحلية والمستوردة مستمر، في ظل التخبطات الواضحة لوزارة الزراعة ومسئوليها، حسب وصفه.

أضاف العربي، في تصريحات صحفية، أن "الزراعة" ليس لها روئية مستقبلية لتنمية الثروة الحيوانية، موضحًا أنها لم تتواصل مع التجار أصحاب الشأن الممثلين في الشعبة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.

وأشار "العربي"، إلى أن أسعار اللحوم في السوق خلال الفترة الحالية تتراوح بين 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو، متوقعًا وصول سعر كيلو اللحوم خلال شهر رمضان القبل لتتراوح بين 150 إلى 180 جنيهًا بما يعادل من 20 إلى 30 جنيهًا زيادة.

وأرجع، سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، بجانب جشع مستوردي الأعلاف، لافتًا إلى أن الأعلاف ارتفعت بعد التعويم إلى 5 آلاف جنيه للطن بدلًا من 1900 جنيه.